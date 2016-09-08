Санкції США можуть зірвати плани "Газпрому" щодо будівництва "Північного потоку-2" – ЗМІ

Голова "Газпрому" Олексій Міллер запевнив, що розширення санкцій США проти Росії, які були введені через війни проти України, "не позначиться на діяльності" російського енергетичного гіганта.

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Але серед більш ніж сотні російських компаній, які минулого тижня Міністерство фінансів США занесло в свій "чорний список", було чимало підрозділів "Газпрому". І це може сильно вдарити по планам Росії прокласти другу гілку газотранспортної системи "Північний потік" через Балтію до Німеччини.

Про це пише Gazeta Wyborcza, додаючи, що під санкції США потрапила компанія Achim Development, якій належать газові родовища в Сибіру. "Газпрому" належить контрольні 51% акцій цієї компанії, ще 25% - належить зареєстрованій у Нідерландах фірмі Gazprom Achim B. V. Цей пакет російська компанія запропонувала австрійському державному концерну OMV в обмін на невідомі досі австрійські активи.

Зараз ця операція під питанням, оскільки Achim Development тепер в санаційному списку США. Тому австрійський OMV навряд чи захоче його акції. А це б'є по подальших планах "Газпрому".

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Попередню угоду про обмін активами між російською та австрійською компаніями було підписано рік тому. Тоді ж, під час зустрічі у Владивостоці, "Газпром" підписав з OMV, німецькими концернами BASF і Uniper, а також британсько-нідерландської компанією Shell і французькою Engie угоду про створення міжнародної компанії для будівництва "Північного потоку-2", передає DT.UA.

Така послідовність подій вказує на те, що покупка 25% сибірських родовищ "Газпрому" австрійської держкомпанією повинна була запечатати її участь у проекті побудови нової ГТС через Балтію. Однак, тепер чеез санкції США це навряд чи відбудеться.

У середині серпня план створення міжнародної компанії для будівництва "Північного потоку-2" розсипався. "Газпром" і його партнери відкликали заявку на отримання дозволу на її створення через рішення Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів Польщі, в якому було зазначено, що "Північний потік-2" може закріпити домінування російської компанії в країні. А тепер і австрійський партнер "Газпрому" з-за санкцій не буде брати участь у цьому процесі.

Нагадаємо, 1 вересня США розширили списки фізичних та юридичних осіб, на яких накладені санкції за причетність до російської агресії та окупації українських територій. У список також потрапили компанії, що працюють в анексованому Криму. 17 червня Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів через анексію Криму Росією до 23 червня 2017 року.