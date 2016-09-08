Окуповані території Донбасу заборгували за електроенергію близько 24 мільярдів

Непідконтрольні владі території Донецької і Луганської областей заборгували за поставлену електроенергію близько 24 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова держкомпанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"За весь період НКТ (непідконтрольні території) заборгували за електроенергію близько 24 мільярдів гривень", - сказав він.

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За словами Ковальчука, левова частка заборгованості припадає на Луганську область.

"80-90% це Луганська область, а Донецька - значно менше", - сказав він.

При цьому Ковальчук зазначив, що з початку поточного року приріст заборгованості НКТ за електроенергію склав 1 мільярд гривень.