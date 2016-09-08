Окуповані території Донбасу заборгували за електроенергію близько 24 мільярдів
Голова "Укренерго" зазначив, що левова частка заборгованості припадає на Луганську область.
Непідконтрольні владі території Донецької і Луганської областей заборгували за поставлену електроенергію близько 24 мільярдів гривень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова держкомпанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук.
"За весь період НКТ (непідконтрольні території) заборгували за електроенергію близько 24 мільярдів гривень", - сказав він.
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За словами Ковальчука, левова частка заборгованості припадає на Луганську область.
"80-90% це Луганська область, а Донецька - значно менше", - сказав він.
При цьому Ковальчук зазначив, що з початку поточного року приріст заборгованості НКТ за електроенергію склав 1 мільярд гривень.