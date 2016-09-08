Кабмін доручив збільшити запаси газу в сховищах до 17 мільярдів кубів

Кабінет міністрів України доручив розробити та затвердити графік закачування природного газу в українські підземні сховища (ПСГ), згідно з яким запаси на 1 листопада 2016 року повинні становити 17 млрд куб. м.

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Відповідне рішення закріплене у постанові Кабміну №638-р від 31 серпня, опублікованій на сайті уряду.

«Такий обсяг дозволить забезпечити споживачів (промислових, ТКЕ, ТЕЦ, бюджетні установи та населення природним газом в умовах значного зниження температури повітря в зимовий період 2016/17 років», - йдеться у повідомленні.

Графік має бути розроблений і затверджений Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфіном і НАК "Нафтогаз України" до 15 вересня.

Згідно з цим розпорядженням, теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) повинні до 1 листопада накопичити на складах 133 тис. тонн мазуту як резервного палива.

Як повідомляв УНІАН, після завершення опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ, і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах.

Україна планувала в серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 млрд куб. м газу, і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 млрд куб. м.

Держхолдинг "Нафтогаз України" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол.

Наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 млн тонн вугілля (1,4 млн тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 млн тонн вугілля газової групи) на 1 листопада 2016 року.