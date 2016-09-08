Ірак повідомив ОПЕК на якому рівні готовий заморозити видобуток нафти

Ірак, другий за величиною виробник нафти в ОПЕК, повідомив країнам-членам організації, на якому рівні видобутку "чорного золота" готовий погодитися на заморозку, повідомляє Прайм з посиланням на главу іракської державної компанії State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалаха аль-Амрі (Falah Al-Amri).

"Ми назвали їм номер, на якій ми могли б заморозити. Виробничі плани і замороження не суперечать одне одному. Якщо заморозка означає вищі ціни, то це компенсує призупинення нарощування видобутку", - сказав аль-Амрі.

За його словами, країна готова підтримати заморозку видобутку "протягом певного періоду". Більш детальну інформацію про рівень, на якому Ірак планує призупинити виробництво, він не повідомив, пише агентство.

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Він також зазначив, що нафтовидобуток країни буде продовжувати рости приблизно на 100-150 тисяч барелів на день щорічно в найближчій перспективі. Ірак планує наростити видобуток до 6 мільйонів барелів на день до 2020 року. На даний час, за оцінками агентства, країна видобуває приблизно 4,48 мільйона барелів щодня.

"Ірак не хоче наповнити ринок нафтою, інші, можливо, хочуть, але не ми. Ми не поспішаємо. Ми просто хочемо збільшити наше виробництво помірними темпами", - підкреслив аль-Амрі.

Наприкінці вересня в Алжирі пройде міжнародний енергетичний форум, в рамках якого ОПЕК планує провести неофіційну зустріч. Як очікується, на зустрічі будуть відновлені переговори про замороження рівня видобутку нафти країнами ОПЕК та іншими нафтовидобувними державами. Навесні в Досі такі переговори не увінчалися успіхом, у тому числі через розбіжності всередині ОПЕК.