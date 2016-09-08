ДТЕК замовив 120 тисяч тонн вугілля в Польщі та ПАР для проходження зими

Енергокомпанія ДТЕК Ріната Ахметова в рамках підготовки до проходження опалювального сезону законтрактувала закупівлю 50 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської Республіки та 70 тисяч тонн газового вугілля з Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова держкомпанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Вчора була нарада в Кабміні, присвячена підготовці до зими. Компанія ДТЕК заявила, що вона вже замовила близько 70 тисяч тонн газового вугілля з польщі та 50 тисяч тонн антрациту з ПАР", - сказав він.

При цьому він підкреслив, що всім енергогенеруючим компаніям, як приватним, так і державним, необхідно було опрацьовувати питання імпорту вугілля для проходження майбутнього опалювального періоду навесні, а не в кінці літа - початку осені.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована велика частина шахт з видобутку саме антрацитового вугілля.

В січні 2015 року через військові дії на Донбасі Україна скоротила видобуток вугілля порівняно з січнем 2014 року вдвічі - до 2,5 мільйона тонн. В таких умовах влада прийняла рішення імпортувати вугілля з Австралії (одне судно придбала ДТЕК), ПАР і Росії.

2015 року Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками вугілля для України в минулому році були Росія, США і Казахстан. Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні склав 771,3 мільйона доларів. (47,2% витрат на імпорт твердого палива), з США - 400 мільйонів доларів (24,5%), з Казахстану - 123,7 мільйона доларів (7,6%). На інші країни довелося 338,2 мільйона доларів.