Росія погодилася виключити лінії електропередач в зоні АТО з переліку міждержавних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова держкомпанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"З цього питання Росія здалася. І зараз ми підписуємо з ними угоду, де ці лінії не включені (перелік - УНІАН)", - сказав Ковальчук.

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За його словами, ЛЕП будуть виключені з переліку з моменту підписання додаткової угоди до тих пір, доки Україна не поверне контроль над захопленими територіями.

Довідка УНІАН. Мова йде про внесення змін до домовленості по перетікань електроенергії між двома країнами.

Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.