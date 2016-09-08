"Укренерго" прогнозує підвищення тарифів на передачу електроенергії вдвічі

Держкомпанія "Укренерго" - оператор об'єднаної енергосистеми України - прогнозує зростання тарифу на передачу електроенергії компанією вдвічі, до 14-15 копійок за кВт-год, після введення стимулюючого тарифоутворення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Говорити можна про підвищення в два рази за попередніми оцінками. Зараз 7 копійок, а буде 14-15 як мінімум", - сказав Ковальчук.

За його словами, розмір підвищення залежатиме від оцінки регуляторної бази активів компанії, яку буде виконано до кінця поточного року.

При цьому Ковальчук зазначив, що "Укренерго" має намір мінімізувати підвищення шляхом застосування знижувальних коефіцієнтів у тарифоутворенні.

Ковальчук уточнив, що стимулююче тарифоутворення для "Укренерго", як очікується, буде введено з 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна планує відмовитися від застарілої методики розрахунку тарифів на послуги природних монополій і перейти до європейського стимулюючого регулювання. Новий підхід буде враховувати обсяг вкладених інвестицій підприємств, можливості їх повернення і окупаються витрати на виробництво послуг.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.