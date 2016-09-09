Коболєв назвав умови, за яких Україна готова купувати газ у "Газпрому"

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв в ефірі програми ВВС Hard Talk, передає прес-служба компанії.

За його словами, "Нафтогаз" намагається збалансувати своє газове портфоліо, тому запрошує до співпраці всі компанії, які готові продавати газ, а головне - грати за правилами.

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"Наша пропозиція поширюється на всі компанії включно з Газпромом, якщо він готовий запропонувати прийнятну ціну та дотримуватися правил", - підкреслив Коболєв.

За його словами, новий менеджмент "Нафтогазу" мислить категоріями ринку, тому перед компанією стояло завдання створити ефективний механізм закупівлі газу. "Зараз вже 14 європейських компаній продають газ "Нафтогазу". Вже той факт, що вони з нами співпрацюють, свідчить про те, що "Нафтогаз" - надійний партнер", - наголосив Коболєв.