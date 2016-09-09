Ціни на нафту повернулися до падіння

Вартість нафти в п'ятницю перейшла до корекційного зниження після значного зростання днем раніше, викликаного даними від міністерства енергетики США про найбільшому з початку 1999 року тижневе падіння запасів нафти в країні, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:50 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,94% - до 49,52 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,82% - до 47,23 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 2 вересня, несподівано скоротилися на 14,5 мільйона барелів, до 511,4 мільйона барелів - найсильніший тижневе зниження показника з січня 1999 року. Аналітики при цьому очікували зростання індикатора на 0,225 мільйона барелів - до 526,125 мільйона барелів.

"Дані посилили зростання світових цін на нафту в четвер, раніше викликаний новинами від Американського інституту нафти (API), також повідомив про падіння запасів "чорного золота" в США - на 12,1 мільйона барелів. Крім того, підтримку позитивній динаміці торгів надавали повідомлення про те, що імпорт сирої нафти в КНР в серпні досяг максимуму з грудня 2015 року - 32,85 мільйона тонн", - підкреслює видання.

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На цьому тлі ціна на нафту марки Brent у четвер перші з 26 серпня перевищила психологічно важливу позначку в 50 доларів за барель, піднявшись до 50,14 долара за барель. При цьому обидва еталона дорожчали більше, ніж на 4%. Однак у п'ятницю ціни на "чорне золото" перейшли до корекційного зниження, оскільки інвестори фіксують отриману прибуток.

"Імпорт нафти в США - ред.) знизився майже на 1,9 мільйона барелів на день минулого тижня, що, множачи на сім, досить близько до даних про зниження запасів. Я здивований, що ринок так сильно реагує", - сказав агентству Bloomberg головний ринковий стратег Confluence Investment Management Білл о'греді (Bill O"Grady), зв'язав зниження запасів нафти в США з падінням її імпорту з-за обрушився на країну минулого тижня урагану "Ерміна".