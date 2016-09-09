Україна призупинила імпорт газу з Польщі через аварію на газопроводі

Україна призупинила імпорт газу з Польщі через що сталася сьогодні розгерметизації магістрального газопроводу у Львівській області.

Про це повідомила прес-служба держкомпанії "Укртрансгаз" - оператора вітчизняної газотранспортної системи.

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"У Львівській області сталася розгерметизація магістрального газопроводу діаметром 800 мм, тимчасово припинено імпорт газу з Польщі", - йдеться в заяві компанії.

За інформацією компанії, на даний час на газопроводі ведуться ремонтні роботи.

Як повідомляв УНІАН, Україна, у зв'язку з необхідністю поповнювати запаси газу для проходження опалювального сезону, з 18 липня відновила поставки газу з Польщі до 0,3 мільйона кубометрів на добу.

Довідка УНІАН. 7 вересня Україна імпортувала 45,4 мільйона кубометрів газу з Європи. На поставки з Польщі на цей день припадало 9,2% газу, з Угорщини - 5,7%, при цьому найбільші обсяги газу наша країна імпортувала зі Словаччини - 85%.

Україна в січні-серпні поточного року скоротила імпорт газу з Європи в 2,4 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 4,8 мільярда кубометрів. Імпорт "блакитного палива" з Росії відсутній з листопада минулого року.