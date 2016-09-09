Глава Міненерговугілля повідомив про хід заготівлі вугілля на зиму

Формування запасів вугілля для проходження осінньо-зимового періоду 2016-2017 років йде згідно з раніше затвердженим графіком, і відставання становить денну норму постачання вугілля, що не являє собою будь-яких ризиків.

Про це в ході Години запитань до уряду сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

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"Уряд затвердив план забезпечення вугіллям генеруючих компаній. За планом ми повинні мати вугілля антрацитної групи 455 тисяч тонн, на складах є 410 тисяч тонн. З газової групі - 646 тисяч тонн, ми вийшли на 561 тисячу тонн. Практично Міненерговугілля працює в тому графіку, який передбачається планом. Відставання - денна норма поставки вугілля. І я не бачу тут ризиків", - сказав Насалик.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

2015 року Україна імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 1,632 мільярда доларів.