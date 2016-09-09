Заборгованість перед шахтарями скоротилася до 355 мільйонів - майже до місячного фонду зарплати

Обсяг заборгованості перед українськими шахтарями становить 355 мільйонів гривень, що трохи вище від щомісячного фонду заробітної плати, сказав у ході Години запитань до уряду в парламенті міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

"Як ми і домовлялися раніше, зарплата шахтарям виплачується 10 і 20 числа (кожного місяця - УНІАН). Ми проплатили в серпні до 10 числа - 200 мільйонів і до Дня шахтаря (4-е неділю серпня - УНІАН) - 200 мільйонів. На сьогодні заборгованість становить 355 мільйонів - це трохи більше місячного фонду зарплати", - сказав він.

Міністр також зазначив, що на поточний момент в уряді обговорюються питання відновлення дотацій вугледобувним підприємствам.

"Сьогодні це розглядається, і це дасть можливість зняти питання зарплат шахтарям", - зазначив Насалик.

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Він також повідомив, що Кабмін вже концептуально розробив програму розвитку вугільної промисловості України. Вона передбачає фінансування окремих шахт, ліквідацію частини шахт і приватизацію понад 12 шахт.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість по зарплатах українським шахтарям формувалася тривалий час і до початку літа перевищувала 400 млн грн. Наявність боргів призводило до страйків шахтарем і різних акцій протесту. Ситуація вимагала швидких миттєвих рішень, а також розробки державної програми розвитку вугільних підприємств. Як очікується, така програма буде представлена до кінця року, а її основні елементи будуть закладені в проект держбюджету на 2017 рік.