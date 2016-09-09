Глава Міненерговугілля пояснив, для чого потрібна закупівля додаткових обсягів газу

Додаткові обсяги газу, які за рішенням уряду будуть закуплені для проходження осінньо-зимового періоду 2016-2017 років, можуть бути спрямовані на газомазутні блоки енергогенеруючих компаній у випадку, якщо Україна зіткнеться з дефіцитом вугілля в цей період.

Про це в ході Години запитань до уряду сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

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"У нас є температурні режими. Якщо вони були минулого року лояльними, то ми припускаємо, що в нинішньому році буде зниження температури, і ми повинні бути готові, - сказав Насалик. - При цьому ми не знаємо, як буде поставлятися антрацитова група (вугілля - УНІАН) із зони АТО, і припускаємо, що якщо цього вугілля не буде, то запуск газомазутних блоків зможе компенсувати антрацитове вугілля. Їх потужність - близько 1,2 - 1,4 мільярда кубів газу. Ось вони і закладені в стратегічні запаси".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України доручив розробити та затвердити графік закачування природного газу в українські підземні сховища (ПСГ), згідно з яким запаси на 1 листопада 2016 року мають скласти 17 мільярдів кубометрів. Раніше приблизні запаси газу оцінювалися в 14,5 мільярда кубометрів.