Росія зупинила постачання дизпалива до України - ЗМІ

З 9 вересня поставки російського дизельного палива до України були зупинені у зв'язку з рішенням Федеральної служби з технічного та експортного контролю (ФСТЕК) РФ обнулити більшість раніше виданих дозволів експортерам.

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Про це пише OilNews з посиланням на імпортерів російського ДП.

«З п'ятниці більшість дозволів, виданих раніше ФСТЕК, обнулили. Поставки зупинені. Українські компанії екстрено подають нові документи для розблокування російського імпорту. Інформацією про причини такого ходу регулятора російські постачальники не мають», – зазначив один з імпортерів волгоградського дизпалива.

Відповідне повідомлення про рішення ФСТЕК російські агенти надіслали більшості українських контрагентів.

На даний момент достовірно відомо про припинення поставок з підприємств російського «Лукойлу». У теж час, підтвердженої інформації про ситуацію з поставками через нафтопродуктопровід ДП «Прикарпатзахідтранс» поки немає.

За словами одного з великих імпортерів, попередня інформація про можливе припинення поставок з'явилася ще на початку тижня. «Поставки вже законтрактованого ресурсу тривають. Проте, нових партій не відвантажують». – пояснив співрозмовник.

Як повідомляв OilNews, за підсумками січня-серпня 2016 р. частка російських поставок дизпалива на ринку України становила 16% всього імпорту ДТ (506 тис. т). У серпні поставки продовжували зростати як по нафтапродуктопроводу з відвантаженням з Новоград-Волинського, так і залізничним транспортом і досягли 36% всього імпорту дизпалива.