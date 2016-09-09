Україна розраховує відмовитися від імпорту газу до 2020 року – Гройсман

Україна, у разі успішної реалізації програми нарощування власного видобутку газу, розраховує відмовитися від імпорту палива до 2020 року.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході відвідання держпідприємства «Шебелинкагазвидобування» в Харківській області.

Читайте такожГлава Міненерговугілля пояснив, для чого потрібна закупівля додаткових обсягів газу

«Багато років, особливо у 2007, 2008, 2009 і 2010-2013 роках, «Укргазвидобування» – державне підприємство, яке має видобувати державний газ, забезпечувати енергонезалежність країни, було на межі знищення. Ми цей процес зупинили», – цитує Гройсмана прес-служба.

За його словами, цього року уряд видав 14 дозволів на розвідку родовищ, у той час як попередні 7 років таких документів не видавали. «Сьогодні розпочали розробку верхнього горизонту Шебелинського газового родовища. Фахівці оптимістично оцінюють обсяги запасів газу на цьому родовищі, – сказав глава уряду. – Наше завдання – на 7 млрд кубометрів за 5 років наростити власний видобуток. Не платити валюту за те, щоб імпортувати газ, а виробляти власний. Це значно зміцнить наші позиції щодо енергонезалежності, національної безпеки і зробить нас конкурентними, і головне – ми зможемо якісно проходити опалювальні сезони».

Гройсман запевнив, що уряд й надалі продовжить курс на розвиток власного видобутку та викорінення корупції в нафтогазовому секторі шляхом ліквідації схем і надання видобутку газу й нафти публічності.

«Зрозуміло, що ті, хто заробляв на цьому сотні мільйонів доларів і мільярди, вони цим не задоволені. І про це буде багато розмов», – попередив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, Гройсман у рамках відвідання держпідприємства «Шебелинкагазвидобування» запустив у роботу пошукову свердловину №900 на Шебелинському газоконденсатному родовищі, оператором якого є державна компанія «Укргазвидобування».