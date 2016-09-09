Аварію на газопроводі, через яку призупинили імпорт газу з Польщі, усунуть за 3 дні
В «Укртрансгазі» зазначили, що призупинення імпорту газу з Польщі не впливає суттєво на постачання імпортного палива до України, оскільки можна змінити маршрут закупівель.
Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор вітчизняної газотранспортної системи, планує відремонтувати розгерметизований газопровід у Львівській області впродовж трьох діб.
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Про це в коментарі УНІАН повідомив керівник прес-служби компанії Максим Білявський.
«На розв’язання цієї ситуації у нас є до трьох діб», - сказав Білявський, відзначивши, що транзит газу в Європу не порушувався.
За його словами, припинення імпорту газу з Польщі у зв'язку з розгерметизацією не впливає суттєво на постачання імпортного палива в Україну, оскільки можна змінити маршрут закупівель.
Білявський зазначив, що існуючі вільні потужності за словацьким та угорським коридорам становлять близько 20 млн кубометрів газу на добу, тоді як поставки з Польщі до аварії були на рівні 4 млн кубометрів.
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Також в «Укртрансгазі» відзначили, що внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу постраждалих і жертв немає.
«Над з'ясуванням причин розгерметизації працює спеціальна комісія», - сказав Білявський, уточнивши, що, найімовірніше, проблема виникла через технічний стан труби.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 серпня, Україна призупинила імпорт газу з Польщі через розгерметизацію магістрального газопроводу у Львівській області.
7 вересня Україна імпортувала 45,4 млн кубометрів газу з Європи. На поставки з Польщі цього дня припадало 9,2% газу, з Угорщини - 5,7%, при цьому найбільші обсяги газу наша країна імпортувала зі Словаччини - 85%.