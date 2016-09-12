Нафта дешевшає на даних про зростання кількості бурових установок в США

Світові ціни на нафту в понеділок знижуються, продовжуючи відігравати дані від американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення кількості бурових установок в США за підсумками минулого тижня, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"За станом на 08:20 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,42% - до 47,34 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 1,59% - до 45,15 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за даними Baker Hughes, опублікованими в п'ятницю, на що завершився 9 вересня робочому тижні кількість бурових установок у США зросла на 11 одиниць, або на 2,21%, до 508 одиниць. У річному вираженні показник скоротився на 340 одиниць, або на 40,09%.

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"При цьому кількість нафтових бурових установок зросла на 7 одиниць, або на 1,71%, до 414 штук. Кількість газодобувних установок зросла на 4 одиниці або на 4,54% і склало 92 одиниці. Дані викликали негативну реакцію з боку інвесторів, що побоюються погіршення становища зі збереженням надлишком пропозиції на ринку", - підкреслює видання.

"Ринок як і раніше перенасичений і запаси високі, так що ми можемо побачити подальше зниження цін на нафту з поточних рівнів, можливо, знову до позначки близько 40 доларів", - сказав агентству Bloomberg головний ринковий аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер (Ric Spooner).