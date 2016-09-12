Україна відновила імпорт газу з Польщі

Україна відновила імпорт природного газу з Польщі в режимі 4,25 мільйона кубометрів на добу після завершення ремонту магістрального газопроводу у Львівській області.

Про це повідомляє прес-секретар державної компанії, оператора газотранспортної системи України, "Укртрансгаз" Максим Белявський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сьогодні в 07:00 (12 вересня – УНІАН) відновлено імпорт газу з Польщі, режим - 4,25 мільйона кубометрів, завантаженість коридору - 99%", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації розгерметизації газопроводу у Львівській області, яка сталася вранці 9 вересня, були закінчені понаднормово, а саме в ніч з 10 на 11 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Україна призупинила імпорт газу з Польщі через розгерметизацію магістрального газопроводу діаметром 800 мм, який трапився у Львівській області. Після того, що сталося "Укртрансгаз" почав ремонтні роботи, проведення яких було заплановано на троє діб.

За словами Білявського, припинення імпорту газу з Польщі у зв'язку з розгерметизацією не впливала суттєво на постачання імпортного палива в Україну, оскільки можна змінити маршрут закупівель. Також він зазначав, що існуючі вільні потужності з словацької та угорської коридорами становлять близько 20 мільйонів кубометрів газу на добу, тоді як поставки з Польщі до аварії були на рівні 4 мільйонів кубометрів.

Довідка УНІАН. 7 вересня Україна імпортувала 45,4 мільйона кубометрів газу з Європи. На поставки з Польщі в цей день припадало 9,2% газу, з Угорщини - 5,7%, при цьому найбільші обсяги газу, наша країна імпортувала з Словаччини - 85%.

Україна в січні-серпні поточного року скоротила імпорт газу з Європи в 2,4 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 4,8 мільярда кубометрів. Імпорт "блакитного палива" з Росії відсутня з листопада минулого року.