Запаси газу в українських сховищах зросли до 13,1 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 3 вересня по 10 вересня збільшилися на 3,4%, або на 425 мільйонів кубометрів, - до 13,112 мільярда кубометрів з 12,687 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища за станом на 10 вересня становив близько 60 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

Україна планувала в серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 мільярда кубометрів газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 мільярда кубометрів.

При цьому наприкінці серпня уряд прийняв рішення про необхідність доведення запасів газу в ПСГ до 17 мільярдів кубометрів. Кабмін пояснює таке рішення необхідністю 100-відсоткового забезпечення паливом українських споживачів, а також гарантування транзиту газу європейським споживачам.

Держхолдинг "Нафтогаз України" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 мільйонів доларів.