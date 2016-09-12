"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії майже до 26 мільярдів

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, за 8 місяців 2016 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 4,6% - до 25,991 мільярда гривень, йдеться у звіті компанії.

Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за 8 місяців 2016 року склали 23,226 мільярда гривень (89,4%), а недоплата – 2,765 мільярда гривень.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 11,673 мільйона гривень.

Вироблення електроенергії компанією за січень-серпень поточного року зменшилася порівняно з січнем-серпнем 2015 року до 51,569 мільярда кВт-год з 57,574 мільярда кВт-ч. За звітний період частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики склала 51,6%.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" 2015 року збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 39,345 мільярда гривень. 2014 року дохід компанії зріс на 34,9% - до 27,794 мільярда гривень.

В першому кварталі 2016 року "Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з першим кварталом 2015 року на 25,4% - до 10,929 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.