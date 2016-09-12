Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) підвищила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2016 році на 10 тисяч барелів на добу, повідомляє Росбалт з посиланням на вересневий доповідь ОПЕК.

"Згідно з оновленим прогнозом, попит на нафту нинішнього року збільшиться порівняно з 2015 роком на 1,23 мільйона барелів на добу до 94,27 мільйона барелів на добу. Крім того, прогноз ОПЕК щодо попиту на нафту 2017 року підвищено на 10 тисяч барелів на добу до рівня 95,42 мільйона барелів на добу, що на 1,15 мільйона барелів більше, ніж роком раніше", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту країн організації 2016 року на 200 тисяч барелів на добу порівняно з оцінкою в серпневому доповіді. Так, ОПЕК очікує зростання попиту на свою нафту в 2016 році на 1,7 мільйона барелів на добу порівняно з 2015 роком до 31,7 мільйона барелів.

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Однак прогноз даного показника на 2017 рік експерти ОПЕК підвищили у вересні на 500 тисяч барелів на добу і тепер очікують попиту на нафту країн організації у наступному році на рівні 32,5 мільйона барелів на добу, що на 800 тисяч барелів на добу вище, ніж 2016 року.

Ціна нафтової корзини ОПЕК у п'ятницю, 9 вересня, знизилася на 0,06 долара, або на 0,13%, до 44,55 долара за барель, тоді як у попередній торговий день вона становила 44,61 долара за барель.

Термін "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) був офіційно введений 1 січня 1987 року. Нафтова корзина - це умовна суміш, складена з марок нафти, які постачають на світовий ринок 13 країн картелю. Історичним максимумом для " корзини картелю є цінова позначка 140,73 долара за барель, зафіксована 3 липня 2008 рік.

Нафтовий кошик ОПЕК є одним з ключових цінових індикаторів світового ринку нафти.