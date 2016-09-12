В окупованому Севастополі готуються до чергового "блекауту": електроенергії з РФ взимку недостатньо

Дефіцит електроенергії в осінньо-зимовий період в окупованому Севастополі може становити від 25 до 30 МВт.

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Про це повідомив представник окупаційної влади - в. о. директора Департаменту міського господарства Андрій Чібісов, пише видання «Примечания».

За його словами, проблема полягає в тому, що електрики, яка зараз надходить до Севастополя з Краснодарського краю по енергомосту, взимку недостатньо: у пікові навантаження, коли температура буде опускатися нижче мінус 20 градусів, а енергоспоживання зростатиме — до 270 МВт, можливий дефіцит.

Причому дефіцит електроенергії місто буде відчувати до тих пір, поки у Севастополі не побудують власну ТЕС, а перший блок Севастопольської електростанції буде введено в експлуатацію не раніше вересня 2017 року. Наступний — в березні 2018-го. Таким чином, перебої з електрикою очікують людей, швидше за все, не останню зиму.

За словами чиновника, нестача електроенергії буде компенсована за рахунок дизель-генераторних установок (ДГУ). Місто має 388 таких установок, які дозволять повністю компенсувати нестачу електроенергії, зазначив Чібісов.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області.

Зараз ЛЕП, якою передавалося в Крим до 250 мегават, відновлена, проте електроенергія в Крим не подається, оскільки закінчилвся дію контракту з постачання електрики на півострів, який з початку 2014 року анексований Росією.

Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і енергомостом з Кубані. Енергоміст не витримує навантажень.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».