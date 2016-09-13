Російська "Транснефть" припинить експорт нафтопродуктів через Прибалтику

«Транснефть» до 2018 р. припинить експорт нафтопродуктів через порти Прибалтики, завантаживши свої власні потужності на Балтиці, заявив президент компанії Микола Токарєв на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, пишуть "Ведомости".

«Згідно з дорученням уряду ми переорієнтуємо вантажопотоки з прибалтійських портів Вентспілса і Риги на наші балтійські порти - це Усть-Луга і Приморськ, а також на Новоросійськ. Якщо в минулому році там (в Прибалтиці) переваливалось близько 9 млн т нафтопродуктів, то у цьому році - 5 млн. До 2018 р., в найближчі роки, ми скоротимо цей вантажопотік в район Прибалтики до нуля. Будемо завантажувати свої порти, оскільки є профіцит потужностей», - сказав він.

Читайте такожForbes: Чому нафтова угода Росії і Саудівської Аравії приречена на провалТокарєв відзначив, що в даний час заводи дозволяють завантажити трубопровідну магістраль до 32 млн т. «І частину потужностей, які не затребувані під нафту, ми переорієнтуємо під продукти. Це відбудеться в напрямку Приморська - до 25 млн т дизельного палива будемо поставляти, і в напрямку Новоросійська з Волгоградського НПЗ, групи НПЗ Краснодарського краю», - повідомив він.