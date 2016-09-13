Російська "Транснефть" припинить експорт нафтопродуктів через Прибалтику
Вантажопотоки будуть переорієнтовані на російські балтійські порти.
«Транснефть» до 2018 р. припинить експорт нафтопродуктів через порти Прибалтики, завантаживши свої власні потужності на Балтиці, заявив президент компанії Микола Токарєв на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, пишуть "Ведомости".
«Згідно з дорученням уряду ми переорієнтуємо вантажопотоки з прибалтійських портів Вентспілса і Риги на наші балтійські порти - це Усть-Луга і Приморськ, а також на Новоросійськ. Якщо в минулому році там (в Прибалтиці) переваливалось близько 9 млн т нафтопродуктів, то у цьому році - 5 млн. До 2018 р., в найближчі роки, ми скоротимо цей вантажопотік в район Прибалтики до нуля. Будемо завантажувати свої порти, оскільки є профіцит потужностей», - сказав він.
Читайте такожForbes: Чому нафтова угода Росії і Саудівської Аравії приречена на провалТокарєв відзначив, що в даний час заводи дозволяють завантажити трубопровідну магістраль до 32 млн т. «І частину потужностей, які не затребувані під нафту, ми переорієнтуємо під продукти. Це відбудеться в напрямку Приморська - до 25 млн т дизельного палива будемо поставляти, і в напрямку Новоросійська з Волгоградського НПЗ, групи НПЗ Краснодарського краю», - повідомив він.