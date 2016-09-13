Під час електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту знижуються, про це свідчать дані торгів, передає Gazeta.ru.

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Жовтневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впали на 0,89%, до $45,88 за барель.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в листопаді знизилися на 0,68%, до $47,99 за барель.