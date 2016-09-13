Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз світового попиту на нафту
11:40, 13 вересня 2016Енергетика
325
У МЕА відзначають, що досягнення балансу світового ринку нафти затягується.
REUTERS
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2016 році - на 200 тис. барелів на добу, до 96,1 млн барелів на добу, про це йдеться у повідомленні на сайті МЕА.
Основна причина зниження прогнозу - більш слабкі показники третього кварталу.
Читайте також"Одеса-Броди" повністю готовий до транзиту нафти з Азербайджану - "Укртранснафта"Прогноз на 2017 рік також знижений на 200 тис. барелів — до 97,3 млн барелів на добу.
У МЕА відзначають, що досягнення балансу світового ринку нафти затягується, пропозиція на ринку продовжить перевищувати попит ще принаймні протягом першої половини наступного року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter