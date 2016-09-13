Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз світового попиту на нафту

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2016 році - на 200 тис. барелів на добу, до 96,1 млн барелів на добу, про це йдеться у повідомленні на сайті МЕА.

Основна причина зниження прогнозу - більш слабкі показники третього кварталу.

Читайте також"Одеса-Броди" повністю готовий до транзиту нафти з Азербайджану - "Укртранснафта"Прогноз на 2017 рік також знижений на 200 тис. барелів — до 97,3 млн барелів на добу.

У МЕА відзначають, що досягнення балансу світового ринку нафти затягується, пропозиція на ринку продовжить перевищувати попит ще принаймні протягом першої половини наступного року.