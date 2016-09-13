Держатомрегулювання продовжило термін експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС

Державна інспекція з ядерного регулювання України продовжила термін експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС, яка входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", до 23 грудня 2025 року.

Відповідне рішення було одноголосно ухвалене колегією Держатомрегулювання в ході засідання.

"Спасибі за прийняте рішення щодо продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС", - сказав присутній на засіданні голова відомства Сергій Божко.

За його словами, Запорізька АЕС виконала всі вимоги для продовження терміну експлуатації першого енергоблоку, для якого при будівництві був встановлений період експлуатації - 30 років.

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При цьому Божко підкреслив, що продовження терміну експлуатації відповідає світовій практиці, а в Україні після продовження вже працюють два енергоблоки Рівненської АЕС і два блоку Южно-Української АЕС.

Виступив на колегії президент "Енергоатому" Юрій Недашковський зазначив, що прийняття даного рішення спрямоване на підвищення енергетичної незалежності країни.

"Хотів би зазначити, що в умовах війни, не тільки на сході України, але й інформаційної війни, яка, в тому числі, і спрямована на дискредитацію робіт з продовження термінів експлуатації энргоблоков українських АЕС, регулятором було прийнято цілком виважене і правильне рішення про роботи першого енергоблоку ЗАЕС понадпроектний термін. Спільна робота експлуатуючої організації та Держатомрегулювання в кінцевому підсумку була спрямована на підвищення енергетичної незалежності нашої держави", - сказав Недашковський.

Він зазначив, що на першому енергоблоці Запорізької АЕС у повному обсязі виконані інжинірингові роботи, замінено обладнання, яке відпрацювало свій ресурс, виконана переоцінка технічного стану енергоблоку, заходи щодо забезпечення його сейсмічної стійкості і багато інші роботи.

"Перед нами постав серйозний виклик, адже на етапі продовження експлуатації перебували одночасно два енергоблоки Запорізької АЕС - перший і другий. Хотів звернути увагу на те, що енергоблок №1 ЗАЕС є першим серійним мільйонником типу ВВЕР серед побудованих в Україні. Попередні блоки ВВЕР-1000, на яких ми продовжували терміни експлуатації, ставилися до малосерийным. Тому роботи на першому блоці Запорізької АЕС були надзвичайно важливими з точки зору напрацювання досвіду з продовження експлуатації саме серійних енергоблоків, до яких відносяться всі блоки українських АЕС типу ВВЕР-1000, крім першого і другого Южно-Української АЕС", - уточнив Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових. У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

У травні 2015 року "Енергоатом" подав заявку до Держатомрегулювання на продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС. З 8 серпня по 7 вересня 2016 інспекція проводила громадське обговорення питання щодо можливості продовження терміну експлуатації ядерної установки цього енергоблоку.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.