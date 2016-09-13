США втратили лідерство у видобутку нафти - обігнала Саудівська Аравія

Саудівської Аравії вдалося обійти США з нафтовидобутку завдяки тому, що з травня 2016 року добовий видобуток арабської країни збільшилася на 400 тисяч барелів, тоді як у США за той же період цей показник скоротився на 460 тисяч барелів, повідомляє Росбалт з посиланням на доповідь Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

"За даними організації, в серпні видобуток нафти в Саудівській Аравії склав 10,6 мільйона барелів на добу", - йдеться в повідомленні.

США завдяки так званому сланцевому буму утримували перше місце з нафтовидобутку з квітня 2014 року. Скорочення американської видобутку відбулося на тлі різкого зниження кількості працюючих бурових вишок - за даними Baker Huges, у травні вона знизилася до рекордно низького показника (404 одиниці). На початок вересня вона зросла до 508.

За даними американського Управління енергетичної інформації (EIA), видобуток нафти в США в серпні в середньому становила трохи більше 8,5 мільйона барелів на добу. З урахуванням інших рідких вуглеводнів" видобуток у США становила 12,2 мільйона барелів на добу.

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Раніше у вівторок агентство знизило прогноз світового попиту на нафту в нинішньому році на 200 тисяч барелів на добу в порівнянні з серпневої оцінкою до 96,1 мільйона барелів на добу. При цьому прогноз по зростанню світового попиту на нафту 2016 року виявився знижений на 100 тисяч барелів на добу, до 1,3 мільйона барелів на добу.

За прогнозами МЕА, темп зростання світового попиту на нафту 2017 року виявиться ще на 100 тисяч барелів на добу нижчим, ніж 2016 року та складе 1,2 мільйона барелів на добу.

Обсяг світового попиту 2017 року при цьому складе 97,3 мільйона барелів на добу, прогнозують в агентстві, що на 200 тисяч барелів на добу нижче, ніж у серпневому прогнозі МЕА.