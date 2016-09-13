Голова "Енергоатома" проти запровадження щотижневого маневрування потужності енергоблоків АЕС

Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрій Недашковський виступив проти пропозиції держкомпанії "Укренерго" - оператора об'єднаної енергосистеми України, щодо запровадження щотижневого маневрування потужності енергоблоків вітчизняних АЕС.

Про це він повідомив, відповідаючи на питання журналістів про пропозицію "Укренерго" проводити щотижневе маневрування блоками АЕС.

"Як ввести тижневе маневрування на енергоблоках, які для цього не призначені? Ці зниження і підвищення потужності на 500 МВт зруйнували нам швидкохідний генератор на третьому енергоблоці Рівненської АЕС", - сказав Недашковський журналістам, зазначивши, що ремонт даного генератора зайняв три місяці.

"Ми його (генератор - УНІАН) три місяці ремонтували завдяки такій "блискучу" ідею", - підкреслив президент "Енергоатому".

При цьому він зазначив, що для введення тижневого маневрування повинна бути проведена відповідна підготовка, яка зараз проходить на другому енергоблоці Хмельницької АЕС.

"Ми готуємося до маневрування – виконали комплекс досліджень на другому енергоблоці Хмельницької АЕС, успішно провели 21 цикл розвантаження-навантаження. Зараз ведеться робота по затвердженню звіту. Ми отримали зауваження Держатомрегулювання та усунули їх. Далі буде наступний етап випробувань – 200 циклів розвантаження-навантаження. Необхідно підготувати обґрунтування та модернізувати обладнання другого контуру", - сказав Недашковський.

Він також висловився проти пропозиції "Укренерго" про зміщення графіків ремонтів трьох енергоблоків. За словами Недашковського, у разі перенесення дати виходу на плановий ремонт блоків, вони повинні протягом місяця знижувати потужність, що тимчасово збільшить виробництво електроенергії, однак, зменшить генерацію атомної енергії за підсумками року.

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Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Укренерго" запропонувала Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" змістити графіки ремонтів трьох енергоблоків, а також почати маневрування енергоблоками в зимовий період для економії дефіцитного вугілля антрациту.

За словами глави "Укренерго" Всеволода Ковальчука, зсув графіків планових ремонтів та тижневе маневрування блоками обсягом 500 МВт може заощадити близько 1,5 мільйона тонн дефіцитного вугілля антрациту для вітчизняних теплоелектростанцій.

Після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велика кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми постачань Україна частково закуповує паливо в Південно-Африканській Республіці.

На захопленої бойовиками території антрацит видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.

Раніше Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 мільйона тонн вугілля (1,4 мільйона тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 мільйона тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року.

З 5 по 12 вересня запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій збільшилися на 6,3% - до 417 тисяч тонн, вугілля газової марки - збільшилися на 3,9%, до 579 тисяч тонн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.