Світові інвестиції в енергетику минулого року скоротилися на $200 мільярдів

Глобальні інвестиції в енергетичний сектор в 2015 році скоротилися до 1,8 трильйона доларів з 2 трильйонів 2014 року, йдеться у щорічній аналітичній доповіді "Світові інвестиції в енергетику 2016" Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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Агентство відзначає, що за звітний період зросли інвестиції країн світу у виробництво джерел "чистої енергії", але інвесторам, як і раніше, необхідні ясність і визначеність від політиків, повідомляє Прайм.

Найбільші інвестиції в енергетику в 2015 році, як і торік, були в Китаю — 315 мільярдів доларів. Кошти вкладалися у виробництво джерел енергії з низьким вмістом вуглецю і енергоефективність.

Інвестиції в енергетичний сектор США скоротилися майже на 75 мільярдів доларів - до приблизно 280 мільярдів - через зниження ціни на нафту і витрат дефляції, йдеться в доповіді МЕА.

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Близький Схід і Росія в 2015 році виявилися найбільш стійкими до скорочення витрат на енергетичний сектор завдяки зниженню витрат на виробництво через зміни курсу валюти. В результаті на нафтові компанії цих країн припадає до 44% загального обсягу інвестицій у геологорозвідку.

У доповіді наголошується, що розвинені країни поступово переходять до розвитку інноваційних джерел електроенергії, скорочуючи витрати на застарілі технології. Зокрема, інвестиції в поновлювані джерела енергії в 2015 році склали 313 мільярдів доларів, що становить майже 20% загальних витрат на енергію.

Розвиток інноваційних технологій сприяв зростанню інвестицій в інтелектуальні мережі і енергосховища, які, як очікується, в майбутньому будуть відігравати вирішальну роль в інтеграції вітрової та сонячної енергій.

Вкладення в газові електростанції скоротилися майже на 40%. При цьому азіатські ринки поки продовжують інвестувати у вугільну енергетику.