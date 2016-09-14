Ціни на нафту зростають після падіння напередодні

Ціни на нафту зростають у середу після зниження на 3 відсотки за попередню сесію, оскільки дані Американського інституту нафти (API) вказали на менше, ніж очікувалося, збільшення запасів у США.

Читайте такожСвітові інвестиції в енергетику минулого року скоротилися на $200 мільярдів

За даними API, запаси нафти збільшилися на 1,4 мільйона барелів до 514,7 мільйона за тиждень, що завершився 9 вересня, тоді як аналітики прогнозували зростання на 3,8 мільйона барелів. Офіційні дані уряду США про запаси нафти будуть опубліковані в середу, повідомляє Рейтер.

Вранці ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $47,26 за барель, що на 0,34 відсотка вище попереднього закриття.

Ф'ючерси на американську марку WTI зросли на 0,49 відсотка до $45,12 за барель.

Читайте такожСША втратили лідерство у видобутку нафти - обігнала Саудівська Аравія

Вартість нафти знизилася у вівторок, оскільки Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило, що уповільнення зростання попиту на нафту на тлі збільшення запасів і поставок може сигналізувати, що ринок буде перенасичений як мінімум протягом першого півріччя 2017 року.

"Нафта зазнала серйозного розпродажу, після того як МЕА опублікувало щомісячний звіт, показавши, що очікує збереження надлишку нафти на ринку після початку 2017 року, - написав австралійський банк ANZ. - Низькі ціни на нафту, ймовірно, нададуть тиск на сектор, а апетит інвесторів залишиться слабким".

Зростання цін на нафту може стримуватися збільшенням обсягу експорту з Лівії, оскільки Національна нафтова корпорація (NOC) повідомила у вівторок, що негайно почне роботу над відновленням експорту нафти з портів, захоплених силами, лояльними генералу Халіфі Хафтару.

Видобуток нафти в Лівії може зрости до 600.000 барелів на добу приблизно з 290.000 барелів на добу протягом місяця, ще сильніше збільшивши надлишок пропозиції на ринку.