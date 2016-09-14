Росія може припинити постачання зрідженого газу до України - ЗМІ

Федеральна служба з технічного та експортного контролю (ФСТЕК) Росії може прийняти рішення про припинення експортних поставок зрідженого газу з РФ до України.

Читайте такожУкраїна розраховує відмовитися від імпорту газу до 2020 року – Гройсман

Про це повідомляє OilNews із посиланням на джерела серед російських постачальників.

«Рішення аналогічне з припиненням поставок ДП до України, у найближчі дні має бути представлено російським експортерам скрапленого газу. Причини запровадження та терміни дії обмежень поки не відомі», – розповів спікер трейдерських кіл Росії.

Зазначимо, що на частку РФ припадає 51% усього наповнення українського ринку скрапленим газом. У той же час з липня спостерігається істотний дефіцит ресурсу на українському ринку, викликаний перебоями в поставках скрапленого газу з РФ, які змусили операторів в серпні поставляти газ з Литви і навіть з Італії. На сьогодні вартість гуртових партій злетіла до 21 400 грн/т з 12 000 грн/т на початку липня.

Нагадаємо, з 9 вересня поставки російського дизельного палива до України були зупинені у зв'язку з рішенням Федеральної служби з технічного та експортного контролю (ФСТЕК) обнулити більшість раніше виданих експортерам дозволів. Згодом «Транснефть» також повідомила, що отримала від Центральної енергетичної митниці РФ припис зупинити транспортування дизельного палива до України системою нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок».