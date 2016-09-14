Борги "Київенерго" за газ досягли 1,1 мільярда – "Нафтогаз"

Загальна заборгованість столичної теплопостачальної компанії "Київенерго" за спожитий природний газ у Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" для виробництва теплової енергії станом на 13 вересня досягла 1,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Загальна заборгованість "Київенерго" за газ на 13 вересня 2016 становить 1,1 мільярда гривень, при цьому компанія є одним з найбільших боржників "Нафтогазу". Дві третини цієї заборгованості (понад 700 мільйонів гривень) - це гроші, не сплачені за використаний підприємством газ... ще третина заборгованості – це нараховані за умовами договорів штрафні санкції (понад 400 мільйонів гривень) за 2012-2014 роки", - йдеться в повідомленні компанії.

Також за інформацією "Нафтогазу", холдинг продовжує здійснювати подачу газу для потреб "Київенерго", оскільки таке зобов'язання покладено на компанію законом.

"Якщо теплокомуненерго має договір поставки газу і оплачує 90% вартості його поточного споживання, то ми не може зупинити подачу газу", - підкреслили в прес-службі.

"Київенерго" продовжує поширювати звернення до громадян, в яких компанія звинувачує "Нафтогаз" в неможливості продовження ремонту тепломереж та відсутність гарячої води у будинках киян... "Київенерго" були відомі умови договорів, за якими у разі заборгованості нараховуються штрафні санкції, а також наслідки непогашення заборгованості", - повідомили в "Нафтогазі", додавши, що за кілька років столична компанія не вживала необхідних заходів щодо погашення своїх боргів.

Також в "Нафтогазі" заявили, що нездатність комерційної компанії розраховуватися по своїх боргах не може бути причиною для припинення постачання гарячої води сумлінним споживачам.

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Як повідомляв УНІАН, в 2014-2015 роки між "Київенерго" і "Нафтогазом" виникали суперечки щодо виплати заборгованості за спожитий газ. "Нафтогаз" наполягав на оперативній оплати поставленого "Київенерго" газу, а остання, у свою чергу, заявляла про значної заборгованості бюджетних організацій столиці за надані послуги, що не дозволяло своєчасно і в повній мірі розраховуватися за газ.

2 липня Державна виконавча служба на підставі рішень суду заарештувала рахунки столичної енергокомпанії "Київенерго", а також рахунки ще понад 100 українських підприємств теплокомуненерго з-за штрафних санкцій "Нафтогазу".

13 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що рахунки енергогенеруючої компанії "Київенерго" та 104 енергокомпаній в інших областях України розблоковані та ремонтні служби зможуть продовжити підготовку тепломереж до опалювального сезону

Довідка УНІАН. "Київенерго" забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

"Київенерго" має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії - "Енергосервіс" і сміттєспалювальний завод "Енергія". Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належать енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.

НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.