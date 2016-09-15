Нафта продовжує дорожчати на даних із США

Світові ціни на нафту в четвер повернулися до зростання, так як інвестори продовжують оцінювати дані по запасах "чорного золота" в США від Міненерго країни, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:58 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,52% - до 46,09 долара за барель, ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,28%, до 43,70 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Міненерго США в середу повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 9 вересня, несподівано скоротилися на 0,6 мільйона барелів, або на 0,1% - до 510,8 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання індикатора - на 3,8 мільйона барелів, до 515,2 мільйона барелів.

Минулого тижня відомство також повідомляло про скорочення запасів "чорного золота" в США - на 14,5 мільйона барелів, до 511,4 мільйона барелів. Таким чином, даний показник знижується другий тиждень поспіль.

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"Це хороша новина - на даний час року побачити подібне зниження запасів нафти)", - сказав агентству Reuters головний ринковий аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер (Ric Spooner).

Разом з тим видобуток нафти в США за тиждень збільшився - на 0,41%, або на 35 тисяч барелів на добу, до 8,493 мільйона барелів на добу. Запаси бензину в США виросли на 0,6 мільйона барелів, або на 0,2% - до 228,4 мільйона барелів. Запаси дистилятів збільшилися на 4,6 мільйона барелів, або на 2,9%, - до 162,8 мільйона барелів. Ці дані викликали негативну реакцію інвесторів і призвели зниження нафтових цін в середу до мінімумів з початку вересня.