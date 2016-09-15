Україна може повністю обійтися без поставок вугілля із зони АТО — міністр енергетики

Україна може повністю обійтися без поставок вугілля з зони АТО за умови збільшення споживання вугілля газової групи замість дефіцитного антрациту, запаси якого в основному знаходяться на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це під час круглого столу про проблеми енергетики заявив профільний міністр Ігор Насалик.

Крім того, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості, необхідність збільшення обсягу виробництва АЕС і можливий запуск газомазутних блоків теплоелектростанцій.

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"За рахунок диверсифікації поставок вугілля і переорієнтації деяких блоків ТЕС з антрациту на вугілля газових марок, а також за рахунок того, що ми збільшили потужність атомної генерації (на 1,1 мільярда кВт-год вище плану) ... навіть якщо доведеться запустити газомазутні блоки ТЕС, ми зможемо повністю обійтися без поставок вугілля з зони АТО", - сказав Насалик.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт.

Після цього країна почала імпортувати вугілля. 2015 року Україна імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 1,632 мільярда доларів.