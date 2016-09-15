Глава Міненерговугілля заявило про можливе зниження цін на електроенергію в лютому-квітні 2017 року

Міністерство енергетики та вугільної промисловості і Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), розглядають питання про можливе зниження цін на електроенергію в лютому-квітні 2017 року.

Про це під час круглого столу, присвяченого проблеми енергетики, повідомив глава Міненерговугілля Ігор Насалик.

"Може, на мене образиться Дмитро Вовк (голова НКРЕКП - УНІАН), але я все ж скажу, що ми розглядаємо питання про те, щоб у лютому, березні або квітні наступного року здійснити суттєве зниження цін на електроенергію", - сказав Насалик.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року НКРЕКП затвердила дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення. Згідно з цим графіком тарифи були поетапно підняті з 1 квітня та 1 вересня 2015 року в середньому на 45,2% і 23% відповідно.

З 1 березня 2016 року НКРЕКП підвищила тариф на електроенергію для населення до 57 копійок за кВт-год при споживанні до 100 кВт-год.

Наступне підвищення тарифів для населення відбудеться з 1 березня 2017 року - до рівня 90 коп/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 100 кВт-год на місяць.