"Укргазвидобування" має намір наступного року збільшити інвестиції у видобуток газу на 70%

Найбільша газовидобувна компанія в Україні "Укргазвидобування" має намір до 2017 року збільшити загальні інвестиції в розвиток видобутку газу в країні на 70% порівняно з очікуваним показником за підсумками поточного року – до 18 мільярдів гривень.

Про це повідомив на прес-конференції глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко.

"18 мільярдів гривень до 2017 року компанія інвестує. Це за умови зниження ренти, яке закладено в Податковому кодексі", - сказав він, додавши, що у цьому році загальний обсяг інвестицій у видобуток газу очікується на рівні 10,6 мільярда гривень.

Читайте такожНайбільша в Україні газовидобувна компанія почала виробляти бензин стандарту Євро-5

Як повідомляв УНІАН, раніше голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко представив програму збільшення видобутку газу до 2020 року. За його словами, держкомпанія наростить видобуток до 20 мільярдів кубометрів газу.

В рамках реалізації цієї програми компанія має проводити пошукові та експлуатаційні буріння.

"Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, яка 2014 року видобула 15,1 мільярда кубометрів природного газу – 70% від обсягу видобутку "блакитного палива" в країні. За підсумками 2014 року "Укргазвидобування" задекларувала 1,4 мільярда гривень чистого прибутку. Це в 160 раз більше, ніж 2013 року, коли чистий прибуток компанії склав 8,9 мільйона гривень.