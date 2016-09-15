Рівненська АЕС вивела в ремонт турбогенератор енергоблока №1

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відповідно до узгодженої заявки вивела в ремонт до 17 вересня 2016 року турбогенератор енергоблоку №1 для усунення зауважень в системі ущільнення вала генератора. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«Відповідно до узгодженої заявки виведений в ремонт турбогенератор ТГ-1 енергоблоку №1 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС для усунення зауважень в системі ущільнення вала генератора. Дата завершення ремонту ‒ 17 вересня 2016 року. Наразі потужність енергоблоку №1 становить 50% від номінальної», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 15 вересня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1 580 МВт.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 42,9 млн кВт-год електроенергії, з початку місяця - 593,9 млн кВт-год електроенергії з початку року - 12 млрд 444,8 млн кВт-год електроенергії.

Відзначається, що на енергоблоці №4 тривають 29-та доба середнього планово-попереджувального ремонту, всі роботи проводяться згідно з графіком.

«У ремонті - обладнання та механізми другого каналу системи безпеки. В активній зоні реактора проводиться перевантаження ядерного палива. На парогенераторах проведено контроль металу теплообмінних трубок, триває заміна штуцерів продувки парогенераторів. На турбогенераторі ТГ-6 виконується ремонт підшипників, складання циліндрів низького тиску ЦНТ-2 і ЦНТ-3, ремонт статора генератора», - відзначили в прес-службі.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня Рівненська АЕС відключила від мережі енергоблок №4 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.