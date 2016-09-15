"Укрнафта" заявляє про труднощі у зв'язку з відсутністю прийнятого плану фіноздоровлення компанії

Про це повідомляє прес-служба «Укрнафти».

«Ми повинні бути реалістами, розуміючи, що сьогоднішня наша мета – це побудова сильної компанії, тому поки що ми не можемо підняти зарплати до того рівня, який останнім часом зріс в нафтогазовому секторі України», - наводяться в повідомленні слова голови правління «Укрнафти» Марка Роллінса.

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У прес-службі компанії відзначили, що труднощі з підвищенням зарплати багато в чому зумовлені тим, що все ще не прийнятий раніше запропонований Роллінсом план фінансового оздоровлення компанії, і додали, що, незважаючи на це, компанія продовжує розробляти заходи щодо підвищення зарплати співробітників і впровадження сучасної системи мотивації персоналу.

«Ми робимо все можливе для виконання наших зобов'язань перед працівниками відповідно до законодавства України та Колективного договору між правлінням та трудовим колективом – УНІАН). Правління «Укрнафти» вважає профспілки своїми соціальними партнерами і докладає всіх зусиль для побудови конструктивного діалогу для вирішення ситуації», - додав Роллінс у відповідь на пікетування (15 вересня) головного офісу компанії представниками профспілок з метою подальшого підвищення зарплати і забезпечення повної зайнятості.

Як повідомляє прес-служба, компанія, виконуючи свої соціальні зобов'язання, в першому півріччі 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила зарплату своїх співробітників на 12,1%. «Заробітна плата виплачується вчасно і без затримок. Працівники отримують премії за відмінне виконання виробничих завдань. Також компанія виділяє матеріальну допомогу для лікування працівників... У жовтні співробітники отримають премію за досягнення 2015 року», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Марк Роллінс приступив до виконання обов'язків голови «Укрнафти» у вересні 2015 року, після того як його влітку затвердила наглядова рада компанії. За цей час новий голова стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків.

У травні 2014 року Вищий господарський суд України зобов'язав компанію «Укртрансгаз» і «Нафтогаз України» не перешкоджати «Укрнафті» в здійсненні її права власності та видати газ з підземних сховищ в обсязі 2 млрд куб. м. Це рішення залишається невиконаним і до сьогоднішнього дня. Внаслідок цього вже порушено кілька кримінальних проваджень. Крім того, на початку серпня Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Державну фіскальну службу України прийняти 2 млрд. куб. м природного газу в якості податкової застави.

До кінця 2015 року Роллінс для порятунку компанії запропонував розробити і затвердити план досудової санації "Укрнафти". 22 червня 2016 року план досудової санації найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії «Укрнафта» перебував на стадії погодження з Кабінетом міністрів України. Подальшим етапом стане його розгляд на зборах акціонерів, які були заплановані на 15 вересня, але не відбулися.

В кінці серпня компанія заявила, що «Нафтогаз України» піддає небезпеці процес фінансового оздоровлення «Укрнафти», запропонувавши розглянути план досудової санації тільки в разі відмови «Укрнафти» стягувати вартість видобутої нею природного газу в 2006-2012 роках.