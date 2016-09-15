Гройсман розповів про плани створити фонд енергоефективності розміром в 3,5-4 мільярди

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації проекту державного бюджету України на 2017 рік.

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«Наші зусилля дозволять збільшити видобуток газу. Ми будемо нарощувати, щоб вийти за 4-5 років на повну енергонезалежність нашої країни. Ми не будемо за валюту купувати газ за кордоном... що значно підвищить нашу енергетичну безпеку і нашу конкурентність на зовнішніх ринках», - сказав Гройсан.

Також прем'єр-міністр зазначив, що на фінансування планованого фонду енергоефективності може досягти 3,5-4 млрд грн.

«Ми маємо досягти енергоефективного використання ресурсів. Створення фонду енергоефективності (ухвалення закону щодо нього українським парламентом) дозволить нам створити відкритий і якісний інструмент для досягнення цілей з енергоефективності... 800 млн грн ми залучимо з бюджету, і також Україна зможе додатково залучити 100 млн євро. Фактично ми можемо розраховувати на 3,5-4 млрд, які будуть залучені для формування фонду енергоефективності», - сказав Гройсман.