Світові ціни на нафту повернулися до зниження
09:37, 16 вересня 2016Енергетика
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Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в листопаді знизилися на 0,71%, до $46,26 за барель.
REUTERS
Під час електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту знижуються, про це свідчать дані торгів, передає Gazeta.ru.
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Жовтневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впали на 0,68%, до $43,61 за барель.
На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в листопаді знизилися на 0,71%, до $46,26 за барель.
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