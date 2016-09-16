"Нафтогаз": у нас забрали функцію управління "Укртрансгазом"
У НАК заявили, що ініційована Мінекономрозвитку зміна статуту «Нафтогазу» ставить під загрозу отримання 500 млн дол. кредиту для закупівлі газу.
Зміна статуту Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України», яку було ініційовано та проведено Міністерством економічного розвитку і торгівлі минулого тижня, ставить під загрозу отримання 500 млн дол. кредиту на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.
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Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
«Ці події (зміна статуту «Нафтогазу» з ініціативи Мінекономрозвитку - УНІАН) ставлять під загрозу укладення «Нафтогазом» кредитної угоди із залученням Світового банку на суму 500 млн дол. Ці кошти необхідні для закупівлі газу та стабільного проходження Україною зимового сезону», - йдеться в повідомленні.
Також у прес-службі повідомили, що згідно з новою редакцією статуту, Мінекономрозвитку забрало у «Нафтогазу» функцію управління компанією-оператором газотранспортної системи «Укртрансгаз».
«У нас забрали функцію управління «Укртрансгазом». Тепер він перепідпорядкований безпосередньо міністерству», - повідомили в прес-службі.
За інформацією «Нафтогазу», такі дії Мінекономрозвитку не узгоджуються з принципами корпоративного управління, які дотримуються в країнах OECD (Організація економічного розвитку і співпраці - УНІАН) і зобов'язань, які раніше взяла на себе Україна.
«Це також є порушенням умов за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції і розвитку та є потенційним дефолтом щодо заборгованості, яка гарантована державою», - повідомили в прес-службі, додавши, що така зміна статуту може негативно вплинути й на інші процеси, в яких задіяний «Нафтогаз».
Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2015 року Кабінет міністрів України в рамках проведення реформи управління «Нафтогазом» прийняв статут компанії і передав 100% акцій холдингу, які належать державі, з управління Міненерговугілля в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.
«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується до України, як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».