"Нафтогаз": у нас забрали функцію управління "Укртрансгазом"

Зміна статуту Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України», яку було ініційовано та проведено Міністерством економічного розвитку і торгівлі минулого тижня, ставить під загрозу отримання 500 млн дол. кредиту на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.

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Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Ці події (зміна статуту «Нафтогазу» з ініціативи Мінекономрозвитку - УНІАН) ставлять під загрозу укладення «Нафтогазом» кредитної угоди із залученням Світового банку на суму 500 млн дол. Ці кошти необхідні для закупівлі газу та стабільного проходження Україною зимового сезону», - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що згідно з новою редакцією статуту, Мінекономрозвитку забрало у «Нафтогазу» функцію управління компанією-оператором газотранспортної системи «Укртрансгаз».

«У нас забрали функцію управління «Укртрансгазом». Тепер він перепідпорядкований безпосередньо міністерству», - повідомили в прес-службі.

За інформацією «Нафтогазу», такі дії Мінекономрозвитку не узгоджуються з принципами корпоративного управління, які дотримуються в країнах OECD (Організація економічного розвитку і співпраці - УНІАН) і зобов'язань, які раніше взяла на себе Україна.

«Це також є порушенням умов за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції і розвитку та є потенційним дефолтом щодо заборгованості, яка гарантована державою», - повідомили в прес-службі, додавши, що така зміна статуту може негативно вплинути й на інші процеси, в яких задіяний «Нафтогаз».

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2015 року Кабінет міністрів України в рамках проведення реформи управління «Нафтогазом» прийняв статут компанії і передав 100% акцій холдингу, які належать державі, з управління Міненерговугілля в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується до України, як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».