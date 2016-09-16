Кабмін вивів "Укртрансгаз" з управління "Нафтогазу"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі вивело державну компанію "Укртрансгаз, оператора газотранспортної системи (ГТС), управління Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України", змінивши статут "Нафтогазу" з метою виконання зобов'язань України щодо Третього енергетичного пакету, згідно з якою "Укртрансгаз" повинен бути незалежним оператором ГТС.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"Метою змін, викладених у новій редакції статуту "Нафтогазу", є виконання Україною зобов'язань Третього енергетичного пакета щодо незалежності оператора ГТС (яким на даний час є "Укртрансгаз") від вертикально інтегрованої компанії - "Нафтогазу України", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі звернули увагу на те, що "Нафтогаз" продовжує залишатися акціонером "Укртрансгазу" з певними особливостями управління, що дає можливість уникнути конфлікту інтересів і забезпечити незалежність оператора ГТС.

"Мінекономрозвитку продовжить виконання комплексу заходів з реформування системи управління оператора ГТС у відповідності до Третього енергопакету, зокрема щодо створення наглядової ради "Укртрансгазу" з включенням до її складу незалежних директорів", - повідомили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2015 року Кабінет міністрів України в рамках проведення реформи управління "Нафтогазом" передав 100% акцій холдингу, які належать державі, управління Міненерговугілля в управління Мінекономрозвитку.

7 вересня 2016 року Мінекономрозвитку видало указ, яким була затверджена нова редакція "Нафтогазу", згідно з якою міністерство забрало у "Нафтогазу" функцію управління "Укртрансгазом", а також внесли інші зміни.

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У відповідь на таку дію міністерства, 16 вересня прес-служба "Нафтогазу" заявила, що така зміна статуту нафтогазового холдингу ставить під загрозу отримання ним 500 мільйонів доларів кредиту на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону і є порушенням умов за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Також на своїй сторінці в соцмережі Facebook прес-служба холдингу розмістила повідомлення, яким нагадала, що раніше було затверджено постанова Кабміну, яка уповноважила Мінекономрозвитку лише рекомендувати "Нафтогазу" створити наглядову раду "Укртрансгазу" з п'яти чоловік. Така рекомендація повинна мати місце, тільки після 30 днів з моменту завершення арбітражного спору між "Нафтогазом" і російським "Газпромом".

У своїй енергетичній політиці Україна дотримується принципів так званого Третього енергетичного пакету Європейського енергетичного співтовариства, до якого Київ приєднався в 2010 році. Ключовим зобов'язанням по Третьому енергопакету є поділ функцій роботи НАК "Нафтогаз України", яка на поточний момент об'єднує і видобуток газу, і потужності з його транспортування і доставки споживачам.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну, як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".