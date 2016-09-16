Посли країн G7 очікують швидкого прийняття Радою закону про Нацкомісію з енергетики

Про це йдеться у спільній заяві голів дипломатичних відомств країн G7, розміщеній на сайті посольства Японії в Україні.

"Ми наголошуємо на важливості швидкого прийняття закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг і шкодуємо, що ухвалення цього важливого закону затримується", - заявляють дипломати.

На їхнє переконання, зазначений закон повинен створити незалежний орган з регулювання у газовій та електроенергетичній галузях, відповідно до Угоди про Асоціацію між Європейським Союзом та Україною та Угоди про Енергетичне співтовариство.

"Його прийняття є ключовою частиною, якої бракує для впровадження конкурентного та відкритого ринку газу і електроенергії в Україні. Це допоможе забезпечити більшу прозорість і ефективність, що принесе велику користь українській економіці, а також виправдає очікування громадських і міжнародних партнерів України", - сказано у заяві.

Разом з тим, дипломати вважають, що закон про ринок природного газу, а також закон про ринок електричної енергії, забезпечать можливість регулятора приймати важливі рішення, такі як встановлення тарифів на транспортування або сертифікація операторів транспортних систем, а також здійснювати нагляд і регулювання ринків. Це робить політичну і фінансову незалежність регулюючого органу від політичного та бізнес-впливу більш істотною.

"Ми дуже сподіваємося, що закон про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, буде ухвалено у другому читанні, і закон про ринок електричної енергії буде ухвалено у першому читанні, як тільки Рада відновить свою роботу наступного пленарного тижня", - наголосили посли "Великої сімки".

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня один із основних кредиторів України – Європейський банк реконструкції та розвитку у своїй заяві відзначив, що відсутність закону про Нацкомісію з енергетики підриває довіру інвесторів до України.