Посли країн G7 очікують швидкого прийняття Радою закону про Нацкомісію з енергетики

22:44, 16 вересня 2016
Енергетика
498

Посли країн "Великої сімки" (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) очікують на швидке прийняття Верховною Радою закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України.

униан

Про це йдеться у спільній заяві голів дипломатичних відомств країн G7, розміщеній на сайті посольства Японії в Україні.

"Ми наголошуємо на важливості швидкого прийняття закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг і шкодуємо, що ухвалення цього важливого закону затримується", - заявляють дипломати.

На їхнє переконання, зазначений закон повинен створити незалежний орган з регулювання у газовій та електроенергетичній галузях, відповідно до Угоди про Асоціацію між Європейським Союзом та Україною та Угоди про Енергетичне співтовариство.

"Його прийняття є ключовою частиною, якої бракує для впровадження конкурентного та відкритого ринку газу і електроенергії в Україні. Це допоможе забезпечити більшу прозорість і ефективність, що принесе велику користь українській економіці, а також виправдає очікування громадських і міжнародних партнерів України", - сказано у заяві.

Разом з тим, дипломати вважають, що закон про ринок природного газу, а також закон про ринок електричної енергії, забезпечать можливість регулятора приймати важливі рішення, такі як встановлення тарифів на транспортування або сертифікація операторів транспортних систем, а також здійснювати нагляд і регулювання ринків. Це робить політичну і фінансову незалежність регулюючого органу від політичного та бізнес-впливу більш істотною.

"Ми дуже сподіваємося, що закон про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, буде ухвалено у другому читанні, і закон про ринок електричної енергії буде ухвалено у першому читанні, як тільки Рада відновить свою роботу наступного пленарного тижня", - наголосили посли "Великої сімки".

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня один із основних кредиторів України – Європейський банк реконструкції та розвитку у своїй заяві відзначив, що відсутність закону про Нацкомісію з енергетики підриває довіру інвесторів до України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter