Коболєв: "Нафтогаз" намагаються знову зробити донором для корупційного бізнесу

Про це в інтерв'ю Громадському заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Зараз відбувається спроба повернутися до того часу, коли Нафтогаз був, фактично, донором для всього приватного, кримінального та корупційного бізнесу. Ми сподіваємось, що керівництво держави зрозуміє, побачить і зробить відповідні висновки", – заявив Коболєв.

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Голова НАК також висловив впевненість, що керівництво "Нафтогазом" необхідно довірити Кабінету міністрів України, де рішення приймаються колегіально, і де вони будуть обговорені, перевірені, а наслідки – прораховані".

Коболєв припускає, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман не призупинив рішення МЕРТ про перепідпорядкування "Укртрансгазу", так як його не ознайомили з можливими наслідками цього кроку.