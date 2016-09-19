Президент Венесуели заявив про близькість угоди щодо нафти – ціни пішли вгору

Світові ціни на нафту в понеділок впевнено зростають на тлі коментарів президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що країни-нафтовиробники близькі до угоди для стабілізації цін, свідчать дані торгів.

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Станом на 07.53 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,66% - до 46,53 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,77% - до 44,39 долара за барель.

За словами Мадуро, які наводить агентство Рейтер, країни, які входять і не входять в ОПЕК близькі до угоди щодо стабілізації цін, і про неї може бути оголошено вже в поточному місяці.

В кінці вересня в Алжирі пройде міжнародний енергетичний форум, в рамках якого ОПЕК планує провести неофіційну зустріч. Як очікується, на зустрічі будуть відновлені переговори про замороження рівня видобутку нафти країнами ОПЕК та іншими нафтовидобувними державами. Навесні в Досі такі переговори не мали успіху, у тому числі через розбіжності всередині ОПЕК.

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При цьому генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо заявив раніше, що неофіційну нараду в Алжирі буде проведено для консультацій, а не для прийняття рішень. У той же час він зазначив, що якщо під час зустрічі країни досягнуть консенсусу, то може бути скликано позачергове засідання країн-членів ОПЕК, передає Прайм.

У той же час негативно на ціни впливає зростання кількості нафтових бурових установок у США. За даними американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, за підсумками робочого тижня, що завершився 16 вересня, кількість нафтових бурових установок зросла на 2 одиниці, до 416 штук, що є максимумом з лютого цього року.