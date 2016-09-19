Запаси газу в українських сховищах зросли до 13,6 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 10 вересня по 17 вересня зросли на 3,4%, або на 444 млн кубометрів, - до 13,556 млрд куб. м з 13,112 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 17 вересня становив близько 65 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах.

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Україна планувала в серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 млрд куб. м газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 млрд куб. м.

При цьому наприкінці серпня уряд прийняв рішення про необхідність доведення запасів газу в ПСГ до 17 млрд кубометрів. Кабмін пояснює таке рішення необхідністю 100-відсоткового забезпечення паливом українських споживачів, а також гарантування транзиту газу європейським споживачам.

Держхолдинг "Нафтогаз України" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також за допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол.