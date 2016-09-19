Рішення про зміну статуту "Нафтогазу" призупинили в зв'язку з "широким резонансом" - Кубів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі призупинило рішення про зміну статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що передбачає виведення державної компанії "Укртрансгаз" з управління холдингу, у зв'язку з широким суспільним резонансом.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці Мінекономрозвитку в Twitter з посиланням на слова міністра Степана Кубіва.

"У зв'язку з широким резонансом рішення про "Укртрансгаз" мною, як міністром, вже призупинено", - зазначив Кубів.

За словами міністра, сьогодні пройде нарада з головою уряду Володимиром Гройсманом за участю всіх зацікавлених сторін.

"Я готовий визнати, що при прийнятті рішення ми не провели належних консультацій – це технічний і, деякою мірою, політичний момент. У зв'язку з цим, рішення мною, як міністром, призупинено. Сьогодні у прем'єра відбудеться нарада за участю всіх зацікавлених сторін, і ми будемо обговорювати наші дії по суті і за формою. Але я хочу наголосити, що ми підемо шляхом створення незалежного управління в "Нафтогазі" та інших компаніях, пов'язаних з видобутком і транспортуванням газу", - зазначив Кубів.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня 2016 року Мінекономрозвитку видало указ, яким було затверджено нову редакцію статуту «Нафтогазу», згідно з якою міністерство забрало у «Нафтогазу» функцію управління «Укртрансгазом», а також внесло інші зміни.

У відповідь на рішення міністерства 16 вересня прес-служба «Нафтогазу» заявила, що така зміна статуту нафтогазового холдингу ставить під загрозу отримання ним 500 млн дол. кредиту на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону і є порушенням умов за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Також на своїй сторінці в соцмережі Facebook прес-служба холдингу розмістила повідомлення, яким нагадала, що раніше було затверджено постанову Кабміну, яка уповноважила Мінекономрозвитку лише рекомендувати «Нафтогазу» створити наглядову раду «Укртрансгазу» з п'яти осыб. Така рекомендація повинна мати місце тільки після 30 днів з моменту завершення арбітражного спору між «Нафтогазом» і російським «Газпромом».

Коментуючи свій указ, у Мінекономрозвитку повідомили, що «Укртрансгаз» було виведено з управління «Нафтогазу» з метою виконання норм Третього енергопакета, згідно з яким оператор ГТС має бути незалежною компанією.