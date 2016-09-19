Зустріч нафтовидобувних країн в Алжирі переноситься - ЗМІ

Неформальна зустріч нафтовидобувних країн в рамках Міжнародного енергетичного форуму в Алжирі переноситься на один день вперед - на 28 вересня, повідомляє Прайм з посиланням на агентство Bloomberg.

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"Раніше очікувалася зустріч 27 вересня. Коментар представника ОПЕК отримати наразі не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив один зі співрозмовників агентства, зсув по часу необхідний, щоб "мінімізувати збіг по програмі самого форуму та зустрічі нафтовидобувних країн".

Очікується, що на зустрічі в Алжирі можуть поновитися переговори про заморожування видобутку нафти. Навесні в Досі такі переговори не увінчалися успіхом, у тому числі через розбіжності всередині ОПЕК.