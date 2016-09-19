Держатомрегулювання видала "Енергоатому" ліцензію на продовжену експлуатацію блоку №1 Запорізької АЕС

Державна інспекція з ядерного регулювання України видала держкомпанії "Енергоатом" ліцензію на роботу ядерної установки енергоблоку №1 Запорізької АЕС, термін експлуатації якого 13 вересня було продовжено на 10 років – до 23 грудня 2025 року, говориться в повідомленні "Енергоатому".

"Голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Сергій Божко урочисто вручив президенту "Енергоатому" Юрію Недашковському ліцензію на експлуатацію ядерної установки енергоблоку №1 ЗАЕС до 23 грудня 2025 року після виконання заходів з продовження терміну експлуатації ядерної установки, - йдеться в повідомленні. - Вручення відбулося в Енергодарі, де сьогодні о 13:00 розпочалися громадські слухання щодо проекту рішення Держатомрегулювання стосовно продовження терміну експлуатації ядерної установки енергоблоку №2 ЗАЕС".

Повідомляється, що зараз на енергоблоці №1 Запорізької АЕС проводяться підготовчі роботи для включення енергоблоку в мережу, яке заплановане на 21 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Державна інспекція з ядерного регулювання України продовжила термін експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року.

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Президент "Енергоатому" Юрій Недашковський зазначив, що на першому енергоблоці Запорізької АЕС у повному обсязі виконані інжинірингові роботи, замінено обладнання, яке відпрацювало свій ресурс, виконана переоцінка технічного стану енергоблоку, заходи щодо забезпечення його сейсмічної стійкості і багато інші роботи.

Держкомпанія "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових. У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.

Перший енергоблок Запорізької АЕС був введений в експлуатацію в 1984 році. За час експлуатації енергоблок безпечно виробив більше 177 мільярдів кВт-год екологічно чистої електроенергії.