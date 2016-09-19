"Укренерго" підключило ЛЕП від Хмельницької АЕС до підстанції "Київська"

Державна компанія "Укренерго", оператор об'єднаної енергетичної системи України, підключила до роботи лінію електропередач напругою 750 кВ, яка єднає Хмельницьку АЕС з підстанцією "Київська" та забезпечує диверсифіковане енергопостачання столичного регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. голови "Укренерго" Всеволод Ковальчук на урочистостях з нагоди завершення будівництва і включення під навантаження об'єкта загальнодержавного значення - заходу повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ ХАЕС - ЧАЕС на ПС 750 кВ "Київська".

"Ця лінія підвищить надійність нашої енергосистеми та дозволить диверсифікувати постачання Київського регіону. Також для Києва це дасть додаткову потужність понад 1000 МВт, що є еквівалентом споживання півмільйоном домогосподарств. На сьогодні Київ споживає 1500 МВт, отже, лінії від Хмельницької АЕС та Рівненської АЕС на 50-60% збільшують можливості для зростання споживання столиці", - сказав Ковальчук, зазначивши, що будівництво даної ЛЕП було здійснено в рамках проекту по розвантаженню потужностей двох АЕС для потреб Київського енерговузла.

Також він зазначив, що підключення цієї ЛЕП забезпечить Київське енергокільце дешевою електроенергією.

"Економічний ефект очевидний – чим більше в балансі атомної генерації, тим дешевше може бути кожен кіловат-годину", - підкреслив глава "Укренерго".

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За даними "Укренерго", вартість будівництва ліній електропередач від Хмельницької АЕС до столичного регіону протяжністю 129,5 км склала 1,7 мільярда гривень. Будівництво ЛЕП від Рівненської та Хмельницької АЕС здійснювали індійська компанія Kalpataru Power Transmission Limited і хорватська – Dalekovod d. d.

Як повідомляв УНІАН, проект видачі додаткової потужності від двох АЕС до столичного регіону компанія "Укренерго" почала реалізовувати 2011 року. Мета цього проекту – забезпечити транзит зайвої потужності, яка генерується атомною енергетикою, з західного регіону до дефіцитного центральному регіону та забезпечити диверсифікацію енергопостачання останнього.

У грудні 2015 року в рамках цього проекту була введена в роботу лінія електропередач напругу 750 кВ від Рівненської АЕС до підстанції "Київська". Вартість її будівництва склала 2,2 мільярда гривень.